Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрирована первый в 2022 году летальный исход после укуса клеща. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

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С начала года к медикам обратились 979 пострадавших, в том числе 409 детей в возрасте до 14 лет. Больше всего нападений клещей на людей произошло в Ростове-на-Дону (188), Шахтах (58), Таганроге (70), Волгодонске (69), Новошахтинске (44), Сальском (37), Песчанокопском (33), Семикаракорском (32) районах.

Зарегистрировано два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Новошахтинске и Пролетарском районе. Новошахтинец скончался.

В Ростовской области проведены обработки на площади 4 тыс. 632,08 гектара. Первично обработано 95,7% поголовья крупного и 65,9% мелкого рогатого скота.