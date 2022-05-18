Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области растёт число случаев присасывания клещей, в том числе зарегистрировано два случая заболевания иксодовым боррелиозом. Соответствующие обновлённые сведения публикует управление Роспотребнадзора.

В лесу Дарья Антонова © ИА REGNUM

По последним данным ведомства, на 16 мая в Ульяновской области зарегистрировано 285 случаев присасывания клещей (на 9 мая — 171), в том числе 174 происшествия зафиксированы в Ульяновске, 20 случаев — в Барышском районе. От клещей также пострадали 82 ребёнка в возрасте до 14 лет.

«Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении управления.

Всего обследовано 323 клеща, снятых с людей. У пяти паразитов выявлен ДНК боррелий. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не выявлено.

Вакцинированы от клещевого вирусного энцефалита 1839 жителей, включая 1125 детей. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин 154 человека, из них 51 ребёнок.

Напомним, что в 2022 году мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, ведётся еженедельно с 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее (на 9 мая) на территории региона зарегистрирован 171 случай присасывания клещей, в том числе пострадали 55 детей. На тот момент не было зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

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