Москва, 18 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Находящиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе люди были преданы киевским режимом, который использовал их качестве инструмента шантажа для всех остальных. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам Захаровой, она просмотрела материалы киевских пропагандистов, в течение месяца занимавшихся темой находящихся на «Азовстали», их «героического» пребывания на заводе и якобы зверств с российской стороны.

«Все, как по команде, нет этих людей, их просто вычеркнули из этого информационного поля и придумывают историю про некий героизм киевского режима, который принял единственно верное мудрое решение», — сказала официальный представитель МИД России.

При этом она уточнила, что такое решение было принято Киевом только спустя месяц после того, как можно было его принять и этим сохранить жизни и здоровье, а также «не ударяя по себе в очередной раз, не демонстрируя свою кровожадность».

«Понимаете, как интересно: нет этого факта, нет этих людей, я имею в виду людей, которые находились на «Азовстали», которых собственное киевское руководство просто предало, потому что использовало в качестве инструмента шантажа всех остальных. Бесцельно, абсолютно бездумно и бездушно», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о событиях в Мариуполе являются показательной ложью, которая в итоге работает против Киева.