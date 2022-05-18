Пермь, 18 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Перми подрядчика привлекли к административной ответственности за вынос грязи со строительной площадки на проезжую часть ул. Петропавловской. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Uriston.com Штраф

В сентябре 2021 года при строительстве МФЦ «Эспланада» подрядная организация нарушила правила дорожного движения, проигнорировав мойку колес транспортных средств, которые выезжали со стройплощадки. В результате была создана угроза безопасности дорожного движения.

Госинспектор дорожного надзора вынес постановление о штрафе. Однако подрядчик его обжаловал. Между тем, суд признал решение обоснованным. Организации назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.