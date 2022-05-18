Сеул, , 09:39 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 483 человека. Об этом 18 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 18 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 045 541 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 659 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 564 644 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 5222 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 238 773 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 68 646 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 591 714 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 31 352 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 861 744.

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