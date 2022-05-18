Мыски, Кемеровская область, 18 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. К городе Мыски Кемеровской области коровы напали на пожилую женщину и двух её внучек 16 и 4 лет. Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Удивленная корова

На кадрах видно, как несколько людей пытаются оттащить корову от лежащей на земле девочки, однако агрессивное животное вырывается и вновь пытается напасть на неё. В результате женщина с детьми получили ушибы, младший ребёнок госпитализирован.

По данным портала VSE42.ru, корова принадлежит 58-летней местной жительнице. Её могут привлечь за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населённых пунктов.

«Потерпевшая сторона имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении расходов, связанных с лечением, а также причинением морального вреда», — цитируют журналисты заявление правоохранителей.