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«Дело Захарченко»
Делягин: сломался «Азов"* — сломалась Украина
*«Азов" — запрещённая в России организация
Москва,
18 мая 2022, 09:36 — REGNUM Депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин считает сдачу в плен боевиков из «Азовстали» психологическим переломом.
Михаил Делягин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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«Сломался «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сломалась Украина. Это тот самый морально-психологический перелом, которого ждали так долго», — отметил Делягин в телеграм-канале.
Но до физического слома фашизма ещё далеко, инерция последних восьми лет (а на западной Украине и 34 лет) велика, рассуждает парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума намерена обсудить проект постановления, где будет рекомендовать запретить обмен пленных боевиков.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.