* запрещённая в России организация

Москва, 18 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин считает сдачу в плен боевиков из «Азовстали» психологическим переломом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

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«Сломался «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сломалась Украина. Это тот самый морально-психологический перелом, которого ждали так долго», — отметил Делягин в телеграм-канале.

Но до физического слома фашизма ещё далеко, инерция последних восьми лет (а на Западной Украине и 34 лет) велика, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума намерена обсудить проект постановления, где будет рекомендовать запретить обмен пленных боевиков.

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