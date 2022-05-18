Москва, 18 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщает 18 мая Росавиация.

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«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — сообщили в ведомстве.

Временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты было введено с 24 февраля.

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