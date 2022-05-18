Тюмень, 18 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году музеи посетили 2,4 млн раза. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Ngs.ru Софийский собор и Гостиный двор Тобольского кремля

Самой популярной стала выставка работ Сальвадора Дали «Сюрреализм — это я» в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, которую посетили более 18 тыс. человек. А Тобольский кремль в 2021 году стал победителем премии «National Geographic Traveler».

Отмечается, что 21 мая в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске пройдёт «Ночь музеев-2022». Основная тема акции — «Больше, чем музей» — посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.