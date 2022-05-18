Москва, 18 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Библиотеки и культурные центры Москвы в рамках всероссийской акции «Библионочь» подготовили для детей специальную программу для детей — «Библиосумерки», сообщается на портале мэра столицы.

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь»

Акция «Библиосумерки» пройдет 28 мая 28 мая на 30 культурных площадках столицы. Юные читатели смогут побывать на встречах с писателями, посмотреть театральные постановки, поучаствовать в викторинах и квестах, научиться народным танцам и т. д.

Всего в «Библиосумерки» состоится более 60 мероприятий, из них 14 пройдут в Центральной городской детской библиотеке им. Гайдара. В 2022 году акция «Библионочь» пройдет в Москве в ночь с 28 на 29 мая. Свыше 220 учреждений культуры проведут более 750 мероприятий.

Как ранее сообщало, акция «Библионочь-2021» прошла в Москве с 24 на 25 апреля в онлайн-формате.

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