Магадан, 18 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Колымы Сергей Носов обнародовал декларацию о своих доходах за 2021 год — они увеличились в сравнении с 2020-м почти на 3 млн рублей, сообщается на официальном сайте правительства Магаданской области.

Kremlin.ru Сергей Носов

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Согласно данным декларации Носов заработал 11, 66 млн рублей. Годом ранее — 8,79 млн рублей.

В совместной собственности у губернатора квартира 125 кв. метров, жилой дом и гараж. Ежегодно Сергей Носов избавляется от автомобилей — теперь транспорта у него нет, как нет и официальной супруги.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов за 2020 год увеличил доход более, чем на 2 млн рублей.