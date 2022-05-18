Махачкала, , 09:31 — REGNUM Силовики ликвидировали двоих боевиков 18 мая при проведении спецоперации в столице Дагестана. В их планы входило совершение теракта на одном из объектов энергетики, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Боевик Freedom House

«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — цитирует ТАСС сообщение НАК.

При проведении спецоперации было обнаружено самодельное взрывное устройство. По некоторым данным, личности боевиков установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая с 02:45 в Ленинском районе Махачкалы был введен режим КТО. По данным источника, велись поиски членов незаконных вооруженных формирований.

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