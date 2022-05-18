Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за усиления ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили 18 мая в пресс-службе Смольного. Кроме того, как уточнил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, в городе на Неве температура воздуха днем будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

ИА REGNUM Финский залив

По словам специалиста, на метеорологические условия в Северной столице будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, а температурный фон немного повысится.

«Однако пока показания термометров останутся на три-четыре градуса ниже положенного по климатической норме», — отметил синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 мая в Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер 7-12 м/с, в прибрежных районах порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +11…+13 градусов, а по Ленинградской области +10…+15 градусов. Атмосферное давление днем начнет понижаться.

В свою очередь главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заметил, что 17 мая привычная температура воздуха поменялась местами. Максимальная температура +8,6 градусов оказалась в начале ночи, она осталась после относительно теплого дня, а минимальная, +6,3 градуса, была отмечена в середине дня, так как похолодание продолжалось и днем.

«Такое в Санкт-Петербурге очень редко бывает (надо еще поискать), чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она тоже повышается, но ниже чем предыдущим вечером», — пояснил Колесов.