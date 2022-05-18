Иркутск, 18 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Иркутской области сельскохозяйственным предприятиям перечислено уже 1,87 млрд рублей господдержки. Это в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату в 2021 году, — сообщил 18 мая в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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По его словам, региональные меры поддержки сельхозпредприятий будут только расширяться.

«С этого года в Иркутской области внедрен новый вид поддержки для переработчиков молока — субсидия на стимулирование производства. Кроме того, мы увеличили размер субсидий на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий — с 2 до 3 рублей за один килограмм», - пояснил глава Приангарья.

По его словам, в ближайшее время будет подписано постановление правительства Иркутской области, расширяющее перечень пищевых и перерабатывающих производств — получателей областной поддержки.

«В него предполагается включить производителей безалкогольных напитков. Также расширен перечень целей кредитов для компенсации части затрат на оплату процентов. Уверен, что все принимаемые меры поддержки не только помогут нашим сельхозпроизводителям пережить сложный период, но и достойно пройти этот сезон. Важно, чтобы производимая в области продукция была доступна всем жителям области в полном объёме и за разумные деньги», — считает иркутский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Иркутской области начал работу «Экспортный десант». В 2022 году Экспортный десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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