Донецк, 18 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 45 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 315 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, СПГ и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Петровский, Ленинский и Куйбышевский районы), Зайцево (южное), Горловка, Пантелеймоновка, Михайловка, Ясиноватая, Лозовое, Старомихайловка, Александровка и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский район Донецка вновь был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков.