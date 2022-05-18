Варшава, 18 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя польского парламента Малгожата-МарияГошевская выступила с призывом к грузинским властям отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили в Варшаву, сообщает 17 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Гошевская заявила, что в течении нескольких месяцев ей не удаётся встретится с Саакашвили. По её мнению, грузинское правительство обманывает международное сообщество, якобы создавая надлежащие условия для лечения Саакашвили, что на самом деле не соответствует действительности.

Поэтому Гошевская призвала правительство Грузии разрешить ей посетить Саакашвили, а затем перевести его в соответствующее медицинское учреждение в Польше.

Напомним, что Саакашвили в данный момент проходит лечение в частной тбилисской клинике.