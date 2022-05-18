Воронеж, 18 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Запрет на полёты для трёх аэропортов Краснодарского края продлён решением Росавиации, сообщили 18 мая в региональном оперативном штабе.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

До 25 мая продлён режим ограничения полётов для аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара.

«Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты для 11 аэропортов Юга России действует с 24 февраля. Помимо трёх аэропортов городов Кубани, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.