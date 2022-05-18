Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Екатеринбурге двоих лиц осудили за организацию незаконной миграции в Россию 179 граждан из государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления ФСБ.

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Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Установлено, что соучастники занимались ею в 2018–2020 годах. Они оформляли иностранцам приглашения от имени аффилированных коммерческих организаций. При этом иностранцы не прибывали в Свердловскую область, а оседали в других регионах России.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли печати и штампы юридических лиц, бланки документов и т.д. Суд назначил каждому по два года колонии общего режима.