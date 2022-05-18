Махачкала, 18 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Махачкале в ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали двоих боевиков, готовивших теракт на одном из объектов энергетики города. Об этом 18 мая сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Отмечается, что органы безопасности региона в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных бандитах.

Региональное Управление ФСБ провело контртеррористическую операцию и ввело соответствующий правовой режим на территории района.

«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — сообщили в ведомстве.

На месте операции силовики обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.