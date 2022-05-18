Чита, , 09:27 — REGNUM В Забайкальском крае на базе расположенного в Чите спортивного центра ЦСКА стартовал чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по военно-спортивному многоборью. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Конкурс АрМИ-2022 «Тактический стрелок» Восточный военный округ

Состязания проводятся сразу в трёх видах — военном пятиборье, летнем офицерском троеборье и военном троеборье. В них принимают участие несколько десятков сборных команд, представляющих общевойсковые объединения округа, Тихоокеанский флот (ТОФ), а также отдельные воинские части ВВО со всего Дальнего Востока. Всего за награды будут бороться более 200 спортсменов, в том числе военнослужащие-женщины.

пресс-служба ВВО Спортсмены оцениваются в стрельбе из стрелкового оружия, метании гранат, преодолении полосы препятствий, плавании, а также в беге на различные дистанции. По итогам соревнований из победителей и призёров будут сформированы сборные команды, которые после дополнительной подготовки представят ВВО на всеармейских соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоится всероссийский, четвёртый этап конкурса «Конный марафон», проводимого в рамках АрМИ-2022.

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