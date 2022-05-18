Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Новые платные парковочные места появятся в Санкт-Петербурге к 1 июля 2022 года еще в четырёх муниципалитетах. Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе Смольного.

Платная парковка в Петербурге

Городской комитет по транспорту предложил новые места для платных парковок. Согласно документу, они появятся в муниципальных округах Центрального района — «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ».

Так, к 1 июля в «Смольнинском» округе будет 90 адресов платной парковки, в «Литейном округе» — 39, в «Лиговка-Ямской» это число составит 24 места, а во «Владимирском округе» — 39.

Напомним, что комитет по транспорту в 2022 году расширит зону платной парковки в Петербурге на 265 улиц. Осуществлять это расширение будут в три этапа.