Донецк, 18 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Петровский район Донецка вновь был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 18 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 09:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о событиях в Мариуполе являются показательной ложью, которая в итоге работает против Киева.