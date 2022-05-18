Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Ульяновской области снижается количество ковидных коек в стационарах и число лечащихся от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Койки в госпитале «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

По данным областного минздрава, в настоящее время в регионе лечатся от ковида 897 человек, в том числе в стационарах находятся 322 пациента, на амбулаторном наблюдении — 575.

Власти сообщают, что всего развёрнуто 402 койки для пациентов с коронавирусом, из них свободными остаются 80 мест.

Напомним, что неделей ранее (на 11 мая) в Ульяновской области лечение проходили более 970 ковидных больных, в том числе в стационарах — 350 пациентов. На тот момент насчитывалось 477 коек в ковидных стационарах, из них 127 мест (или 26,62%) были свободными.

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Отметим, что 16 и 17 мая в Ульяновской области госпитализировали в ковид-больницы соответственно 11 и 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за неделю возросло число пациентов, которые переносят болезнь в тяжёлой форме, а количество больных с лёгкой формой COVID-19 снизилось с 80% до 70%.

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