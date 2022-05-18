Омск, 18 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. По итогам 2021 года музеи в Омской области посетили почти 1,2 млн человек, сообщили ИА REGNUM 18 мая в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

В прошлом году омские музеи организовали для посетителей 1,5 тысячи выставок, провели 18,7 тысячи экскурсий, 5,7 тысячи культурно-образовательных мероприятий.

Всего в Омской области работают 40 музеев — семь государственных и 33 муниципальных. Число предметов основного фонда — более 0,5 млн. Численность сотрудников музеев – 770 человек.

Напомним, 18 мая отмечается Международный день музеев.

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