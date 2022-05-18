Москва, 18 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Жители России теперь смогут въезжать в Грузию, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики через автомобильные и иные пункты пропуска. Указ, который отменяет ранее введённые антикоронавирусные ограничения, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Автомобили

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, меняет нормы, изложенные в распоряжении от 27 марта 2020 года, по которым движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России было ограничено.

После внесённых изменений ограничения не касаются выезда российских граждан на территорию ДНР и ЛНР, а также Грузии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Курганской области на границе с Казахстаном были сняты ограничения на въезд, которые вводились в связи с коронавирусной инфекцией. Границу можно пересекать гражданам обеих стран с транспортом, грузом и животными. Но остаётся требование наличия ПЦР-теста, сданного не ранее 72-часов. Это связано с требованиями казахстанской стороны.