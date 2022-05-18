Пермь, , 09:24 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют продолжительное похолодание. В регионе может выпасть снег. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Заморозки

С 18 мая ожидается смена воздушной массы и похолодание. В южной части Прикамья выпадут дожди. Местами они могут быть сильными и сопровождаться грозами.

С 19 мая и до конца недели (22 мая) на территории края будет властвовать арктический воздух. На севере региона прогнозируют заморозки. В конце недели в Прикамье могут пройти ливни и выпасть мокрый снег.