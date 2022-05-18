Ташкент, , 09:30 — REGNUM Прямые авиарейсы могут открыть в Узбекистан из Башкирии. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время осмотра достопримечательностей города Самарканда в ходе визита в Узбекистан.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мне очень хочется открыть Самарканд для туристов из Башкирии. Создать для наших жителей возможность путешествовать сюда — организовать туры, прямые рейсы. Будем к этому стремиться», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Хабиров напомнил, что Самарканд является одним из древнейших среди существующих ныне городов, а также крупным туристическим центром мирового уровня.

«Здесь действительно есть что посмотреть. Многие шедевры архитектуры Самарканда построены в эпоху империи Тимуридов. У нас в Башкортостане тоже есть своя история, связанная с Тамерланом и его пребыванием на территории республики. В Чишминском районе расположены удивительные памятники XIV века, и у нас есть мысли так же раскрыть эти места для наших жителей. И опыт Самарканда, его музейных и исторических комплексов очень нам пригодится», — отметил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено сотрудничать с Узбекистаном в области производства сельскохозяйственных товаров и текстиля.