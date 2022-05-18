Иркутск, , 09:23 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин дал пояснение по проверкам бизнеса на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве региона. По его словам, которые цитирует 18 мая телеграм-канал правительства региона, далеко не все проверочные мероприятия отменены.

Проверка theilr

«В мой адрес поступают жалобы от предпринимателей, которые ошибочно полагают, что введенный Правительством РФ до конца года мораторий на проверки распространяется на любые формы государственного контроля. Проведенный анализ новостного блока, посвященного этой теме, показал, что информация по мораторию преподносится так, словно Правительство РФ отменило абсолютно все проверочные мероприятия.

Но в определенных случаях они сохранены в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. С подробной информацией о видах контроля можно ознакомиться на сайте ervk. gov.ru», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года иркутские правоохранители обнародовали неутешительные итоги проверок ночных клубов. В ходе рейдов, состоявшихся в баре на улице Баррикад, выявлены продажа вина, виски, джина и рома без сопроводительных документов. Наряду с оказанием услуг общественного питания, гостям предлагались кальяны. В отношении предпринимателя возбуждено два административных производства.

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