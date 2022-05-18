Москва, , 09:23 — REGNUM Слова президента Украины Владимира Зеленского о событиях в Мариуполе являются показательной ложью, которая в итоге работает против Киева. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова украинского президента о том, что Украина проводит в Мариуполе гуманитарную операцию.

«Ровно таким заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь», — сказала Захарова.

По её словам, то, как преподносят в Киеве сдачу в плен своих военнослужащих, означает, показывает, как научились там врать за последние годы под руководством американских и натовских специалистов.