Москва, 18 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского о событиях в Мариуполе являются показательной ложью, которая в итоге работает против Киева. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала слова украинского президента о том, что Украина проводит в Мариуполе гуманитарную операцию.

«Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь», — сказала Захарова.

По её словам, то, как преподносят в Киеве сдачу в плен своих военнослужащих, показывает, как научились там врать за последние годы под руководством американских и натовских специалистов.