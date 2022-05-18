Симферополь, , 09:20 — REGNUM Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 03:45 25 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта со ссылкой на решение Росавиации.

Аэропорт Симферополь © ИА REGNUM

«Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM сообщало, что ограничение на полёты было введено с 24 февраля для 11 аэропортов юга России — помимо аэропорта Симферополя, закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Отметим, что ранее власти Крыма заявляли, что не ожидают снижения турпотока из-за действующих ограничений на полёты. Впрочем, эксперты придерживаются другого мнения, а отельеры уже начали значительно снижать цены, чтобы привлечь гостей. Сейчас на полуостров можно попасть на автотранспорте и по железной дороге, причём число поездов планируется увеличить.