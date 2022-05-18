Малоярославец, Калужская область, 18 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Туристско-информационный центр «Калужский край» запускает цикл бесплатных пешеходных экскурсий по малым городам Калужской области. Старт проекта дадут 19 мая в Малоярославце, где за сезон планируется провести пять прогулок с экскурсоводом. В течение лета аналогичные экскурсии планируется организовать в Боровске и Мещовске. Об этом 18 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя туристско-информационного центра «Калужский край» Татьяну Каледину.

Туристско-информационный центр «Калужский край» Малоярославец носит звание «Город воинской славы»

Малоярославец — небольшой город, ставший ареной кровопролитных сражений двух отечественных войн — 1812-го и 1941–1945 годов. Носит звание «Город воинской славы». В 1812 году Малоярославецкое сражение стало поворотным в войне с Наполеоном. Французов не пустили в богатые южные губернии и вынудили возвращаться по разоренной Смоленской дороге. В 1941 году на Ильинских рубежах было задержано наступление немецко-фашистских захватчиков на Москву.

Участники экскурсионной прогулки по Малоярославцу увидят памятники, связанные с героической историей города: древнее городище и часовню Георгия Победоносца, храм в честь Архангела Михаила, построенный в честь 200-летия победы русских войск в Отечественной войне 1812 года на месте, где располагалась ставка фельдмаршала Кутузова, Курган славы.

«Мы убеждены, что многие малые города России имеют огромный потенциал для развития в туристическом плане, особенно учитывая колоссальное внимание сегодня к внутреннему туризму, проявляемое в том числе на федеральном уровне. Туристы заинтересованы в исследовании малых туристических столиц Калужской области. Особенной популярностью сегодня пользуются Боровск и Таруса. Но следует отметить, что в нашем регионе есть огромное количество мест, достойных не меньшего внимания. Небольшие сёла, поселения, малые города, куда можно заманить туристов. В то же время мы наблюдаем высокий спрос на экскурсионные прогулки», — отметила Татьяна Каледина.