Улан-Удэ, 18 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Бурятии задержан житель Улан-Удэ по обвинению в нападении с ножом на сожительницу и её несовершеннолетнего сына. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 13 мая.

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По данным ведомства, в тот день у их общей с женщиной дочери был день рождения. Девочка вместе с матерью и сводным братом отметила праздник, катаясь на аттракционе. Отец к семье не присоединился, вместо этого распивая алкоголь в квартире.

По возвращении сожительницы домой, пьяный мужчина начал оскорблять её и попытался выгнать из дома. За мать вступился 17-летний подросток, после чего обвиняемый ударил его ножом в грудь.

«К упавшему ребёнку подбежала мать и склонилась над ним. Пьяный сожитель, продолжая орудовать ножом, нанес женщине удар в живот, после чего убежал из квартиры. Потерпевшая, теряя сознание, успела позвонить в скорую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Потерпевших госпитализировали, врачи в настоящее время продолжают бороться за их жизни. Злоумышленник после задержания не смог вспомнить подробностей происшествия из-за сильного опьянения. Ему предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении двух лиц».