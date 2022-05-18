Вашингтон, , 09:34 — REGNUM США и Евросоюз хотят синхронизировать свои режимы экспортного контроля, чтобы использовать эти механизмы для введения торгово-экономических санкций в отношении других стран, а не только России. Об этом американский министр торговли Джина Раймондо сообщила 17 мая на онлайн-брифинге для журналистов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр подтвердила, что посвящённые этому вопросы рассматривались в Париже на заседании Совета США и ЕС по торговле и технологиям. Стороны договорились сообща противодействовать обходу санкций.

«Я бы сказала, прогресс, которого мы добились в Париже, заключается в том, что мы согласились удвоить усилия в таком сотрудничестве, продолжать совмещать наши режимы экспортного контроля, чтобы применять [их] в отношении других потенциальных обходящих санкции [стран]», — сказала Раймондо.

По её словам, США и ЕС договорились лицензировать технологии, которые могут вызвать национальную обеспокоенность или обеспокоенность, связанную с правами человека, и расширить эту деятельность «не только на Россию».

Так, речь идёт о совместном отказе «другим странам в одних и тех же технологиях». К примеру, только в Нидерландах, США и Японии производят инструментарий, позволяющий выпускать полупроводники. Они могли бы договориться не предоставлять его «нерыночным экономикам».

Стороны займутся конкретным совмещением мер экспортного контроля к следующей министерской встрече, запланированной в начале зимы.

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