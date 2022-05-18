Донецк, , 09:16 — REGNUM Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны украинских боевиков. Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Минобороны России

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны ВСВУ был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росавиации сообщили, что режим ограничения полётов в несколько российских аэропортов продлён до 25 мая.