Иркутск, , 09:15 — REGNUM В 2022 году в Приангарье 208 детей-сирот приобрели жилье за счет социальной выплаты из областного бюджета, сообщает 18 мая телеграм-канал правительства региона. отмечается также, что дополнительную меру поддержки в качестве альтернативного способа обеспечения права граждан из числа детей-сирот на жилье губернатор Приангарья Игорь Кобзев ввел в мае 2020 года.

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«В 2022 году перед Правительством Иркутской области я поставил задачу обеспечить жилищные права как можно большего круга лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году нам удалось показать положительную динамику в сокращении списка нуждающихся. Количество обеспеченных жилыми помещениями граждан превысило прирост очереди», — пояснил глава региона.

Еще 42 человека заключили договоры купли-продажи и представили документы для перечисления выплаты. 41 человек сдали договоры купли-продажи для регистрации перехода права собственности, 35 граждан подбирают жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области продолжается реализация дополнительной меры поддержки лиц из числа детей-сирот в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения. В 2022 году за счет средств областного бюджета в размере 872 миллионов рублей социальную выплату планируется предоставить 326 гражданам. Ранее выплату уже получили 283 человека.

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