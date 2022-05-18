Москва, , 09:15 — REGNUM В сезон навигации 2022 года по Москва-реке будет запущено два регулярных водных маршрута общественного транспорта. Об этом 18 мая мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

Москва-река Александра Просвирникова © ИА REGNUM

«Запустим два регулярных маршрута: «Парк «Фили» — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост», — написал Собянин.

Глава города отметил, что для перевозки пассажиров планируется использовать только электрические суда без вредных выбросов и пообещал, что они будут комфортабельными. Также мэр Москвы сообщил об обновлении сети перевозок, в которую включено восемь экскурсионных речных маршрутов.

Читайте ранее в этом сюжете: На реках Еврейской АО открылась навигация