Грозный, 18 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Чечне определили победителя IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси России-2021». Конкурс профессионального мастерства проводился на автодроме «Крепость Грозная». В нем участвовали 24 представителя этой профессии из многих регионов РФ. В течение двух дней они преодолели три этапа: теоретический, практический и творческий.

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Первое место занял водитель из Санкт-Петербурга Олег Махматов. Ему вручили денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, от правительства Чечни лучшему таксисту достался приз — автомобиль Hyundai Solaris.

Второе место занял таксист из Дагестана Али Умаров, третье — Алексей Фокин из Тульской области. Они получили призы в размере 100 и 50 тыс. рублей соответственно.

Организатором конкурса выступили Общественный совет по развитию такси при содействии Министерства транспорта РФ, комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, ГУ МВД ГИБДД РФ и министерства транспорта и связи Чечни. В 2022 году конкурс на звание лучшего таксиста России проводился в четвертый раз.