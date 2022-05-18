Нью-Йорк, США, 18 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Jayel Aheram Ирак

«Со своей стороны намерены и далее содействовать укреплению боеспособности иракских вооружённых сил, прежде всего через развитие двустороннего военно-технического сотрудничества», — подчеркнул российский дипломат.

Он напомнил, что Москва и Багдад давно и плотно сотрудничают в деле борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими группировками в Сирии и Ираке.

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Полянский подчеркнул, что противостоять терроризму можно только через «максимально широкую координацию контртеррористических усилий».