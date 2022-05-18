Тюмень, , 09:13 — REGNUM Оргкомитет тюменского Промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александр Моор на Тюменском нефтегазовом форуме Пресс-служба губернатора тюменской области

«Наши многолетние усилия по организации и продвижению Тюменского нефтегазового форума дали отличный результат. С 2022 года он получает новый федеральный статус — ежегодный Промышленно-энергетический форум TNF», — сообщил Александр Моор.

На тюменского губернатора возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета форума. В команду организаторов входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также «Роскосмоса», концерна «Алмаз-Антей», «Росгеологии», компаний «РусВэллГруп» и «Атомное и энергетическое машиностроение».

«Экономике Тюменской области нужны инвестиции. При выборе места для размещения производства предприниматели обращают внимание в том числе на деловую повестку. На форуме TNF у них есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт — это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки», — отметил глава Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодный Тюменский нефтегазовый форум, который традиционно проводится в сентябре, поменял название на Промышленно-энергетический форум TNF по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

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