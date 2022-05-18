Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Свердловский главк МВД посетила утка. Визит речная птица нанесла 17 мая во Всемирный день электросвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Утка на территории свердловского главка МВД Фото предоставил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В момент прилёта птицы в здании полиции проходило областное селекторное совещание. «К сожалению, не всему личному составу удалось лицезреть, как утка торжественно чеканила шаг по гарнизонному плацу, так как в это время многие находились на сеансе видеоконференцсвязи», — отметил Горелых.

Сотрудники полиции накормили гостью хлебом. После этого птица улетела, однако через некоторое время она вернулась, но уже с «супругом». Возможно птица решила поселиться под надёжным крылом полиции, пошутил Валерий Горелых.