Екатеринбург, 18 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Свердловский главк МВД посетила утка. Визит речная птица нанесла 17 мая во Всемирный день электросвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото предоставил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Утка на территории свердловского главка МВД

В момент прилёта птицы в здании полиции проходило областное селекторное совещание. «К сожалению, не всему личному составу удалось лицезреть, как утка торжественно чеканила шаг по гарнизонному плацу, так как в это время многие находились на сеансе видео-конференц-связи», — отметил Горелых.

Сотрудники полиции накормили гостью хлебом. После этого птица улетела, однако через некоторое время она вернулась, но уже с «супругом». Возможно, птица решила поселиться под надёжным крылом полиции, пошутил Валерий Горелых.