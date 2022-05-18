Берлин, 18 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn направит на Украину поезда для вывоза продукции украинского сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Планируется, что в день будут курсировать два-три состава, которые будут транспортировать грузы в порты Северного и Адриатического морей.

Как сообщало ИА REGNUMREGNUM, 14 мая канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада готова помочь вывезти зерно из украинских портов, предоставив свои корабли.

17 мая заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин рассказал, что вокруг вывоза зерна из украинских портов и осуществления поставок на Украину российских удобрений сложилась сложная ситуация, которую продолжают обсуждать.