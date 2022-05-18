Пекин, 18 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Североатлантический альянс захлестнула «новая волне безумия», разбираться с последствиями которой «придется долго», пишет китайская газета «Хуаньцю шибао», комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM НАТО

Авторы публикации отмечают, что западные страны давят на Россию больше, чем когда-либо, поскольку включение таких нейтральных стран как Швеция и Финляндии приведет к более серьезному сжатию стратегического пространства России.

В статье сообщается, что НАТО является продуктом холодной войны, новая волна расширения альянса будет «новой волной безумия». Цель данного расширения состоит в том, чтобы начать пользоваться дивидендами холодной войны.

Руководство НАТО хочет расширить периметр безопасности после того, как западная цивилизация «потерпела неудачу» в экспансии путем экономической глобализации, уточняют авторы издания.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 мая, министры иностранных дел Швеции и Финляндии подписали официальные прошения о вступления в НАТО.

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