Новосибирск, , 09:09 — REGNUM С начала пожароопасного периода в Новосибирской области за нарушения пожарной безопасности составлено 1507 протоколов об административных правонарушениях. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в правительстве региона.

Суд принял решение о назначении штрафов 355 гражданам на сумму более 1,1 млн рублей.

Также в Новосибирской области возбуждены уголовные дела за уничтожение садовых участков, жилых домов, надворных построек, лесных насаждений. Это произошло в результате неосторожного обращения с огнём и поджога сухой травы.

В Мошковском районе к 17 мая из-за неосторожного обращения с огнём сгорели строения и имущество 13 садовых участков, в Болотнинском районе из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь жилых домов. В Доволенском районе из-за поджигателей уничтожено 19 надворных построек и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим (ОПР) установлен в Новосибирской области с 16 по 25 мая.

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