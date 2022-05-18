Москва, , 09:08 — REGNUM Режим ограничения полётов в несколько российских аэропортов продлён до 25 мая. Об этом 18 мая сообщили в Росавиации.

Самолёт Artem Katranzhi

Ограничения действуют в отношении 11 аэропортов на юге и центральной части России. Меры приняты в связи с проведением специальной военной операции России на Украине.

Согласно принятому решению, без авиасообщения остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом доступны воздушные гавани Сочи, Ставропольского края, Волгограда. Также усилено железнодорожное сообщение.