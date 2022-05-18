Иркутск, 18 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Иркутской области во время проведения последних звонков (18 и 25 мая) вводится ограничение розничной продажи алкоголя. Как сообщает 18 мая телеграм-канал правительства региона, запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 местного времени.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, власти Приморья поддержали предложения бизнеса и приняли решение пока не вводить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в дни последних звонков в школах, а также 1 июня и 1 сентября.

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