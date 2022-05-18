Москва, 18 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Минпромторг разрабатывает пакет законопроектов, касающихся наказания за нарушения правил маркировки и оборота такой продукции. Об этом говорилось в ходе совещания под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Минпромторг проинформировал о разработке законопроекта о приостановлении применения уголовной ответственности до 1 января 2023 года за нарушение правил маркировки.

Кроме того, министерство работает над законопроектом о праве правительства устанавливать административную ответственность в отношении участников товарооборота продукции, подлежащих маркировке, отметили в пресс-службе вице-премьера.

Также на заседании обсуждался вопрос эффективности внедрения системы маркировки молочной продукции. Благодаря интеграции системы маркировки и системы «Меркурий» Россельхознадзора за 2022 год выявлено более 30 предприятий молочной отрасли, которые производят и вводят в оборот продукцию, не обеспеченную молочным сырьем в полном объёме.

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