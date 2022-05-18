Калининград, , 09:16 — REGNUM Корабли Балтийского флота России летом примут участие более чем в 30 учениях. Об этом сообщили 18 мая в пресс-службе флота.

Корабли Балтийского флота Mil.ru

До конца 2022 года корабли совершат несколько походов, в том числе дальних. Учения в зоне ответственности флота пройдут с участием береговых частей, самолётов и вертолётов морской авиации. Они будут направлены на совершенствование боевой выучки и повышение слаженности действий подразделений.

«Качество проверенных полигонов, вооружения и военной техники внушают уверенность, что все задачи будут выполнены с хорошими оценками», — заявил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

Как сообщало ИА REGNUM, новые малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» и 21 631 «Буян-М», построенные для Балтийского флота, готовят к испытаниям.

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